Torino Film Festival in anteprima arriva Marty Supreme

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov. (askanews) – Il Torino Film Festival ha annunciato la sua proiezione a sorpresa. Si tratta dell’anteprima di “Marty Supreme”, uno dei film più attesi della stagione. La proiezione si terrà oggi, alle 22. L’uscita al cinema è prevista per il 22 gennaio con I Wonder Pictures. Il film è diretto da Josh Safdie e ha per protagonista Timothée Chalamet nei panni di Marty Mauser, un giovane che sogna di diventare un campione di ping-pong negli anni ’50. Nel cast ci sono tra gli altri Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara e Fran Drescher. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

