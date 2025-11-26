Tor Pignattara contro i minimarket | Troppi stop a nuove aperture Il municipio | Impossibile

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti di Tor Pignattara si ribellano ai minimarket. E la questione arriva anche in consiglio municipale, dove dovrà essere discusso un atto presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia, Fabio Piattoni, che chiede di limitare le nuove aperture nel quartiere.“Il problema c’è, ma come. 🔗 Leggi su Romatoday.it

tor pignattara contro i minimarket troppi stop a nuove aperture il municipio impossibile

© Romatoday.it - Tor Pignattara contro i minimarket: "Troppi, stop a nuove aperture". Il municipio: "Impossibile"

Approfondisci con queste news

tor pignattara contro minimarketTorpigna vs i minimarket 'bangla'. "Stop alle licenze" - I cittadini lamentano la chiusura di negozi storici e la più alta concentrazione di mini- Da adnkronos.com

Rapinata e sequestrata nel suo minimarket, bandito bloccato da due negozianti - Dopodiché ha puntato il registratore di cassa, con l'obiettivo di prelevare il denaro all'interno. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tor Pignattara Contro Minimarket