Topoline ostetriche | come le femmine aiutano le loro compagne incinte a partorire
Le femmine di topo aiutano le compagne a partorire, agendo come delle piccole "ostetriche". Un comportamento molto raro che svela nuove forme interazioni sociali e altruismo in questi piccoli roditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
