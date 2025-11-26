Topoline ostetriche | come le femmine aiutano le loro compagne incinte a partorire

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le femmine di topo aiutano le compagne a partorire, agendo come delle piccole "ostetriche". Un comportamento molto raro che svela nuove forme interazioni sociali e altruismo in questi piccoli roditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

topoline ostetriche femmine aiutanoTopoline “ostetriche”: come le femmine aiutano le loro compagne incinte a partorire - Un comportamento molto raro che svela nuove forme interazioni sociali e altruismo in questi piccoli roditori ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Topoline Ostetriche Femmine Aiutano