Topografia della quiete | le immagini sospese di Annalaura Tamburrini

La personale di Annalaura Tamburrini The place where silence begins, allestita presso la Crumb Gallery a Firenze è stata prorogata fino al 6 Dicembre in risposta ad un grande interesse da parte del pubblico, attratto da un progetto che interroga la soglia tra il corpo che percepisce e il mare che avvolge, tra la densità del rumore e l’approdo fragile del silenzio. Concepita come un’installazione immersiva, la mostra ospita le serie fotografiche Ogni agosto, Danza miope cyano e Danza miope BN creando una costellazione di immagini che sembrano emergere da una memoria liquida, come se il tempo fosse stato filtrato fino a diventare un sedimento di gesti e attese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it