Top Gear Awards 2026 a Londra doppio premio per il Cavallino

Modenatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrari conquista due dei titoli più ambiti ai Top Gear Awards 2026. L’F80 è stata incoronata Hypercar dell’Anno, mentre la 296 Speciale, ai vertici della sua categoria, è stata riconosciuta Supercar dell’Anno. Con questi riconoscimenti Ferrari porta a 21 il numero di premi ottenuti in 23 anni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

