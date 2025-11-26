Top Gear Awards 2026 a Londra doppio premio per il Cavallino
Ferrari conquista due dei titoli più ambiti ai Top Gear Awards 2026. L’F80 è stata incoronata Hypercar dell’Anno, mentre la 296 Speciale, ai vertici della sua categoria, è stata riconosciuta Supercar dell’Anno. Con questi riconoscimenti Ferrari porta a 21 il numero di premi ottenuti in 23 anni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Ferrari F80 è stata incoronata Hypercar dell'anno ai Top Gear Awards 2026. Con una serie limitata di soli 799 esempi, apre un nuovo capitolo accanto a una lista di icone premiate in precedenza. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblif - facebook.com Vai su Facebook
The very best cars of the year: welcome to the 2026 TopGear.com Awards - It’s that time where we pick the world’s very finest machines, present them to you and explain why. Segnala topgear.com