Tony Colombo torna sulla scena musicale | nuovo singolo e album in arrivo
Tony Colombo torna sulla scena musicale e lo fa con un annuncio doppio: il nuovo singolo “Si’ perdo a te” e l’album in arrivo, dal titolo emblematico, “Predestinato”. Un ritorno che segna la chiusura definitiva della parentesi più buia della sua vita: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Tony Colombo, fuori il singolo "Si perdo te” che anticipa il nuovo album - facebook.com Vai su Facebook
"#COLOMBOMANIA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Torna sui palchi il cantante neomelodico Tony Colombo - Il cantante neomelodico Tony Colombo torna sui palcoscenici di tutta Italia per ritrovare i suoi fan che hanno vissuto con trepidazione quest'anno e mezzo di assenza dalle scene a causa del suo ... Come scrive ansa.it
Tony Colombo, ritorno in concerto con quattro sold out - Assolto, con la moglie Tina Rispoli, dall'accusa di fare affari con la Camorra, Tony Colombo (nella foto) torna sul palco. Segnala ilmattino.it
Tony Colombo torna a cantare nella sua Palermo - Approda nella sua Palermo il cantante neo melodico Tony Colombo che dalle 21 di sabato 28 giugno si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino, dove già aveva cantato nel 2009, quando aveva appena 23 anni. Secondo ansa.it