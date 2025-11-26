Quando muoveva i suoi primi passi, Daniel Tonoli, ci è passato, eccome, per i campi del Centro Sportivo Italiano in quel di Bergamo, dove è nato e cresciuto. Così è spiegata la sua comparsata alla presentazione dello storico ’Boldrini’, occasione anche per tornare a riflettere sulle emozioni contrastanti vissute domenica dopo il pari a reti bianche con il Sudtirol: "Prima di tutto, essere testimonial di questi tornei mi rende orgoglioso e auguro il meglio a tutti i partecipanti – ha raccontato – per quanto riguarda il campo, noi siamo molto contenti della nostra prestazione e perché non abbiamo subito gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tonoli e l’antidoto agli scontri diretti: "I nomi delle squadre non contano"