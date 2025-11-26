Tommaso Paradiso | Non aver avuto un padre non m' impedirà di essere un buon genitore a mia volta Vengo da una famiglia matriarcarle a cui devo tutto Sanremo? Presto sapremo Non cerco rilanci solo belle canzoni

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore romano torna con Casa Paradiso, un nuovo album che potrebbe fare da apripista alla sua partecipazione all'Ariston. «Prima o poi dovrà succedere». Intanto, nel suo team di lavoro ha cambiato tutto. «Ho bisogno d'interesse e serenità intorno, non sono stati anni facili». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tommaso paradiso non aver avuto un padre non m impedir224 di essere un buon genitore a mia volta vengo da una famiglia matriarcarle a cui devo tutto sanremo presto sapremo non cerco rilanci solo belle canzoni

© Vanityfair.it - Tommaso Paradiso: «Non aver avuto un padre non m'impedirà di essere un buon genitore a mia volta. Vengo da una famiglia matriarcarle, a cui devo tutto. Sanremo? Presto sapremo. Non cerco rilanci, solo belle canzoni»

Altri contenuti sullo stesso argomento

tommaso paradiso aver avutoTommaso Paradiso sarà a Sanremo 2026? Nell’attesa di una risposta esce “Casa Paradiso” - Intanto il 28 novembre sarà fuori il nuovo album. Segnala msn.com

tommaso paradiso aver avutoIntervista – TOMMASO PARADISO benvenuti a “Casa Paradiso” - Tommaso Paradiso presenta Casa Paradiso, un album costruito attorno al tema della casa come spazio emotivo e creativo. Si legge su newsic.it

Tommaso Paradiso: «Volevo compare casa di Baglioni, ma ha rifiutato. Il nuovo album l'ho scritto in monopattino» - «Sono come Nanni Moretti in Caro diario, che andava in giro per Roma a visitare case. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Paradiso Aver Avuto