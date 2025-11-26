Tommaso Paradiso il nuovo album tra poesia e malinconia | Casa è ciò che ti fa stare bene
(askanews) – Storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Casa Paradiso è il nuovo album di Tommaso Paradiso, un lavoro malinconico e poetico. «Dico sempre che la casa per me è proprio la cosa principale, è il luogo a cui penso quando ho bisogno di stare bene. Siccome è disco molto importante per me, molto sincero, devo partire dalle basi. La base era proprio la casa, che non è intesa solo ovviamente come quelle quattro mura domestiche, che per me comunque sono fondamentali, ma la casa è la scrematura poi che fai nel percorso di vita, quando cominci a riflettere su cosa è veramente importante, cosa ti fa stare veramente bene». 🔗 Leggi su Amica.it
