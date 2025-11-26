Tommaso Paradiso | Così sono risorto dopo il Covid ho sofferto La casa è il mio pensiero felice ma ora non ne ho una
Cita Aristotele e Kant. Per Tommaso Paradiso,?Casa Paradiso?? nuovo disco in uscita il 28 novembre? è il racconto del suo luogo felice: il focolare domestico.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Tommaso Paradiso torna con "Casa Paradiso": "Casa è la definizione di serenità" Casa discografica nuova, agenzia concerti nuova, vita nuova. Tommaso Paradiso riparte da capo e lo fa con "Casa Paradiso", il nuovo album in uscita venerdì 28 novembre. Un - facebook.com Vai su Facebook
A Gorizia la data zero del tour di Tommaso Paradiso. Il 15 aprile il cantautore inaugura il rinnovato PalaBigot #ANSA Vai su X
Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 tra i Big in gara?/ Silenzio rotto: “Sono tra i papabili da anni, chissà…” - Tommaso Paradiso è uno dei nomi "caldi" tra i possibili Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026: parteciperà? Secondo ilsussidiario.net
Tommaso Paradiso: «Volevo compare casa di Baglioni, ma ha rifiutato. Il nuovo album l'ho scritto in monopattino» - «Sono come Nanni Moretti in Caro diario, che andava in giro per Roma a visitare case. Scrive ilmessaggero.it
Tommaso Paradiso, il mio pensiero felice passa da casa - È una casa fisica ma anche mentale che rappresenta un rifugio, un porto sicuro e un luogo dove potersi ritrovare, vicini a se stessi e a quello che più conta, quella che Tommaso Paradiso racconta nel ... Come scrive msn.com