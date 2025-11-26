Tolgono i figli solo alla Famiglia del bosco? Anche ai rom ma la propaganda lo ignora
In difesa della cosiddetta “ Famiglia del bosco “, la coppia anglo-australiana che viveva isolata tra i boschi di Palmoli (Abruzzo), la macchina della propaganda politica e social ha puntato il dito contro lo Stato, i giudici e i servizi sociali. Con quale narrazione? I figli di questa famiglia sarebbero stati “strappati” solo perché i genitori hanno scelto uno stile di vita alternativo, mentre lo Stato chiuderebbe gli occhi davanti ai bambini rom che vivono in condizioni molto peggiori, senza scuola, senza vaccini, in abitazioni malridotte. Attraverso questo confronto viene imposta l’idea di fondo del doppio standard, dove si interviene con severità con alcune famiglie e tolleranza con i rom, fatti passare come “intoccabili” sul piano giudiziario e sociale. 🔗 Leggi su Open.online
Ma dai non tolgono i figli agli zingari che delinquono e a persone immonde e si accaniscono contro degli angeli, credo un giudice del genere a cui manca l'umanità e l'imparzialità debba darne conto, giorno amici. - facebook.com Vai su Facebook
