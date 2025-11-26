Tokyo non è più la prima città del mondo vince Jakarta | il report
(Adnkronos) – Tokyo non è la città più grande del mondo, le megalopoli con oltre 10 milioni di abitanti esisteranno quasi solo in Asia. L'Europa (con l'Italia spettatrice) perdono terreno. La capitale del Giappone, da anni in vetta alla classifica per le megalopoli più popolose, non può più vantare il primato. La nuova classifica contenuta nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Roma e Tokyo rafforzano l’asse della cooperazione militare Per la prima volta un plotone giapponese opera nella Mangusta2025 ? Dalla storica cavalleria dei “Lancieri di Montebello” alla cyber-difesa del Reggimento “Rombo”, la visita del Gen. Mas - facebook.com Vai su Facebook
Borsa: Tokyo sopra quota 35mila per prima volta dal 1990 - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo per il terzo giorno consecutivo, aggiornando i massimi in 34 anni, trainata dalla debolezza dello yen sul dollaro e gli acquisti sui titoli legati ... ansa.it scrive
Borsa di Tokyo cauta alla prima seduta dell'anno in attesa di dati dalla Cina - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta dell'anno all'insegna della cautela, dopo il lungo periodo di festività in Giappone da inizio anno, in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche dalla ... Scrive quotidiano.net