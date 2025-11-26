Toh chi si rivede | domani torna in pista Kilde Mancava da quasi 2 anni

Il norvegese dopo il lungo stop (684 giorni di assenza) per noie a una spalla gareggerà in SuperG a Copper Mountain, in Colorado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

