Tivù Verità | Bambini del bosco parla il ministro della famiglia

26 nov 2025

Il ministro Roccella sul caso dei “bambini del bosco”: togliere tre figli ai genitori è un atto estremo che richiede pericoli reali, non dubbi educativi. La socializzazione conta, ma non più della famiglia. Servono trasparenza, criteri chiari e meno sospetto verso i genitori. 🔗 Leggi su Laverita.info

