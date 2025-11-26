Tiro a segno - Pistola e carabina | nuovo traguardo per la giudice internazionale Gabbriellini al mondiale al Cairo

Ancora un importante traguardo per Antonella Gabbriellini, l’ufficiale di gara lucchese che ha partecipato al mondiale di tiro a segno di carabina e pistola di discipline olimpiche e non olimpiche che si è svolto al Cairo, dal 6 al 18 novembre scorso. La competizione, organizzata per conto della Federazione internazionale di tiro a segno, è ritenuta la gara più importante dell’intero anno, richiamando atleti di altissimo livello da ogni parte del mondo. Gabbriellini, nel corso della competizione, è stata convocata in qualità di jury di pistola, ricoprendo il ruolo di giudice internazionale nelle gare di pistola per tutte le discipline. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

