Tiro a segno - Pistola e carabina | nuovo traguardo per la giudice internazionale Gabbriellini al mondiale al Cairo

Ancora un importante traguardo per Antonella Gabbriellini, l’ufficiale di gara lucchese che ha partecipato al mondiale di tiro a segno di carabina e pistola di discipline olimpiche e non olimpiche che si è svolto al Cairo, dal 6 al 18 novembre scorso. La competizione, organizzata per conto della Federazione internazionale di tiro a segno, è ritenuta la gara più importante dell’intero anno, richiamando atleti di altissimo livello da ogni parte del mondo. Gabbriellini, nel corso della competizione, è stata convocata in qualità di jury di pistola, ricoprendo il ruolo di giudice internazionale nelle gare di pistola per tutte le discipline. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tiro a segno - Pistola e carabina: nuovo traguardo per la giudice internazionale. Gabbriellini al mondiale al Cairo

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica 23 novembre 12° Trofeo Tiro a segno Aria Compressa Ana Vercelli quest’anno ospiti del poligono di Biella Chiavazza . Una giornata ben riuscita sia sotto l’aspetto agonistico con una buona dose di Alpin gogliardia , che sotto l’aspetto conviviale os - facebook.com Vai su Facebook

Tiro a segno - Pistola e carabina: nuovo traguardo per la giudice internazionale. Gabbriellini al mondiale al Cairo - Ancora un importante traguardo per Antonella Gabbriellini, l’ufficiale di gara lucchese che ha partecipato al mondiale di tiro a ... Da sport.quotidiano.net

Una ufficiale di gara lucchese al Mondiale di Tiro a Segno Carabina e Pistola - A partecipato a due finali di pistola e poi ha avuto l’onore di condurne una come Giudice in Carica (responsabile della conduzione della finale), specificamente la finale di pistola aria compressa don ... Come scrive luccaindiretta.it

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Salafia e Sollazzo quarti nella carabina mista. Mazzetti e Spinella fuori dalla finale nella pistola 25m - 50: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le dirette della terza giornata ... Riporta oasport.it