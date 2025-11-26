Tifosi del Liverpool investiti il guidatore ammette il gesto volontario
Il 53enne fermato dopo avere investito 134 persone che lo scorso maggio festeggiavano la vittoria di Premier League al secondo giorno di processo ha ammesso di avere fatto un gesto intenzionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
