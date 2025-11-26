Tifare Roma nell’era digitale | abitudini rituali e nuovimodi di vivere il calcio

C’è un istante, di solito nel tardo pomeriggio, in cui i tifosi della Roma sembrano sincronizzarsi senza essersi messi d’accordo. Uno guarda l’aggiornamento dell’allenamento, un altro recupera gli highlights della gara precedente, un terzo rilegge le parole di un calciatore appena rientrato da un infortunio. È come un rito collettivo, invisibile ma preciso, che scandisce la giornata di chi porta il giallorosso nel proprio modo di vivere. E dentro questo ritmo quotidiano l’esperienza digitale ha assunto un ruolo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato fuori misura. Il flusso continuo delle notizie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tifare Roma nell’era digitale: abitudini, rituali e nuovimodi di vivere il calcio

