Thuram Inter spunta il retroscena con l’Atletico Madrid | Griezmann ci ha provato ma…
Inter News 24 Thuram Inter, le ultime sul momento dell’attaccante francese in nerazzurro dopo l’ottimo inizio di stagione. Tutti i dettagli. A poche ore dalla sfida Atletico Madrid Inter al Metropolitano, emerge un retroscena interessante che coinvolge due dei protagonisti più attesi della partita: Antoine Griezmann e Marcus Thuram. Secondo quanto riportato dai colleghi di AS, durante il mercato di gennaio 2023, Griezmann, con l’aiuto del suo agente, cercò di convincere Thuram a firmare con i colchoneros. L’attaccante francese, però, rifiutò l’offerta, scegliendo di rimanere al Borussia Monchengladbach fino alla naturale scadenza del contratto a giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com
