Thuram cuore bianconero | come ha reagito sui social dopo la vittoria della sua Juve con il Bodo Glimt – FOTO

Thuram, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il successo in Champions League contro il Bodo Glimt. Il gelo della Norvegia non ha raffreddato l’entusiasmo, anzi, ha cementato lo spirito di gruppo. La Juventus rientra dalla folle trasferta di Champions League con tre punti vitali in tasca, frutto del rocambolesco 3-2 inflitto al BodøGlimt. E tra i primi a celebrare il successo, fondamentale per la classifica del girone, c’è Khéphren Thuram. Il centrocampista francese ha affidato ai social network la sua gioia, con un messaggio essenziale ma carico di significato per il popolo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram cuore bianconero: come ha reagito sui social dopo la vittoria della sua Juve con il Bodo Glimt – FOTO

