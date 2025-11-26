Thomas ucciso a 16 anni per un debito di 300 euro ridotte le pene ai killer minorenni La famiglia | Abbiamo perso
La Corte d'appello dell'Aquila ha ridotto la pena ai due minorenni imputati per l'omicidio di Thomas Christopher Luciani, per gli amici Crox. Il ragazzo di 16 anni è stato ucciso il 23 giugno 2024 con 25 coltellate nei pressi del parco Baden Powell, a Pescara, per un debito di fumo da 300 euro. 🔗 Leggi su Today.it
Thomas Luciani ucciso a 16 anni, pene ridotte per i due minorenni: «Esclusa l'aggravante della crudeltà». L'ira della famiglia - A un anno e mezzo di distanza dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crux, ucciso il 23 giugno 2024 in un parco a Pescara, ... Lo riporta msn.com
Ucciso il 17enne Thomas a Pescara, ridotta la pena ai killer in Appello: il giudice esclude la crudeltà - La Corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto la pena per i due imputati ritenuti responsabili dell'omicidio del 17enne Thomas, in un parco a Pescara ... Riporta fanpage.it
Thomas ucciso a 16 anni per un debito di 300 euro, ridotte le pene ai killer minorenni. La famiglia: "Abbiamo perso" - Per uno degli assassini il giudice ha escluso l'aggravante della crudeltà ... Segnala today.it