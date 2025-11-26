Thomas ucciso a 16 anni per un debito di 300 euro ridotte le pene ai killer minorenni La famiglia | Abbiamo perso

La Corte d'appello dell'Aquila ha ridotto la pena ai due minorenni imputati per l'omicidio di Thomas Christopher Luciani, per gli amici Crox. Il ragazzo di 16 anni è stato ucciso il 23 giugno 2024 con 25 coltellate nei pressi del parco Baden Powell, a Pescara, per un debito di fumo da 300 euro. 🔗 Leggi su Today.it

