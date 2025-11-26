Thomas Luciani ucciso a 16 anni pene ridotte in appello per i due minorenni | Esclusa l' aggravante crudeltà L' ira della famiglia

A un anno e mezzo di distanza dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crux, ucciso il 23 giugno 2024 in un parco a Pescara, pene ridotte per i due minorenni ritenuti. 🔗 Leggi su Leggo.it

