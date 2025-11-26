The Queer Empowerment Night
Dopo il successo del' 8 Giugno durante il Village del Pride di Genova 2025, ritorna: THE QUEER EMPOWERMENT NIGHT: una serata che celebra orgoglio, identità e movimento.Unisciti a noi per un talk al Casa Mia Club con:Reyna Morocho - Miss international queen Ecuador 2025Havva - Unbothered Cartier. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
