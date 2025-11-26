The Odyssey ha un cast sempre più incredibile
Come per ogni progetto di Christopher Nolan, i dettagli sul cast di The Odyssey, così come su qualsiasi altro aspetto del film, sono stati finora scarsi. Una cosa, però, la sappiamo con certezza: tra poco meno di un anno saremo tutti seduti in un cinema, da qualche parte nel mondo, a guardare il prossimo lavoro del regista del campione d'incassi e vincitore dell'Oscar Oppenheimer. Al momento, questo è praticamente tutto ciò che possiamo dire con certezza. E, per alcune persone, il solo fatto che sia Nolan a realizzare The Odyssey è chiaramente già sufficiente come stimolo a correre al cinema: i biglietti per il weekend di apertura sono stati messi in vendita proprio in questi giorni e le prime proiezioni sembrano già quasi esaurite (stiamo parlando di un'opera che, va ribadito, non uscirà prima del luglio 2026 e, secondo quanto riferito, è ancora in fase di riprese). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Tom Holland ha chiamato il capo della Sony per organizzare una proiezione in 70 mm di "Lawrence d'Arabia" per il cast di "THE ODYSSEY" durante le riprese. "Eravamo alla Sony e Tom Rothman possiede una delle copie originali in 70 mm di quel film. Tom - facebook.com Vai su Facebook
Christopher Nolan, Zendaya e Matt Damon sul set di “The Odyssey”. Vai su X
The Odyssey, anche Benny Safdie nel cast del prossimo film di Christopher Nolan - Dopo Oppenheimer, Benny Safdie lavorerà ancora una volta con Christopher Nolan: si unirà al cast di The Odyssey. Segnala comingsoon.it
The Odyssey ha un cast incredibile - Come per ogni progetto di Christopher Nolan, i dettagli sul cast di The Odyssey, così come su qualsiasi altro aspetto del film, sono stati finora scarsi. Si legge su gqitalia.it
The Odyssey, Christopher Nolan ha utilizzato animatronics a grandezza naturale per ricreare i ciclopi - Il regista ha discusso alcune fasi della lavorazione del suo prossimo grande kolossal epico e una d queste ha riguardato la realizzazione delle creature mitologiche descritte nell'opera omerica ... Come scrive msn.com