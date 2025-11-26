Come per ogni progetto di Christopher Nolan, i dettagli sul cast di The Odyssey, così come su qualsiasi altro aspetto del film, sono stati finora scarsi. Una cosa, però, la sappiamo con certezza: tra poco meno di un anno saremo tutti seduti in un cinema, da qualche parte nel mondo, a guardare il prossimo lavoro del regista del campione d'incassi e vincitore dell'Oscar Oppenheimer. Al momento, questo è praticamente tutto ciò che possiamo dire con certezza. E, per alcune persone, il solo fatto che sia Nolan a realizzare The Odyssey è chiaramente già sufficiente come stimolo a correre al cinema: i biglietti per il weekend di apertura sono stati messi in vendita proprio in questi giorni e le prime proiezioni sembrano già quasi esaurite (stiamo parlando di un'opera che, va ribadito, non uscirà prima del luglio 2026 e, secondo quanto riferito, è ancora in fase di riprese). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Odyssey ha un cast sempre più incredibile