The Lonesome Guild il valore del gruppo e della solitudine
The Lonesome Guild è arrivato tra le mie mani un po’ in sordina. Non mi aveva interessato in un primo momento, poi diverse art hanno attirato la mia curiosità per poi avere totale attenzione dopo averlo visto all’opera. Anche il suo essere un action -gdr di fattura totalmente italiana, dai ragazzi di Tiny Bull Studios, ha avuto il suo peso. Non è il primo titolo del pantheon nostrano che quest’anno ha fatto capolino. Abbiamo già parlato del grazioso Bye Sweet Carole, con The Lonesome Guild che si presenta ai ranghi di partenza distribuito da Don’t Nod. Con uno stile decisamente più accessibile ad un grandissimo pubblico – cosa da non sottovalutare nella valutazione finale – The Lonesome Guild brilla di certezze e si nasconde in alche ombre del tutto consapevoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it
