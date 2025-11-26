' The Ferrareser' apre il suo negozio in centro storico E presenta il quarto libro-rivista

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntuali come il Natale, tornano le copertine illustrate di ‘The Ferrareser’, con una mostra e un libro speciale che raccontano nuovi angoli di Ferrara in modo originale, attraverso immagini e parole di una rivista che non c’è, ma compare una volta all’anno come libro da collezione. Ma c’è di più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

