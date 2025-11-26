The Estate Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film diretto dal figlio tra aristocrazia e speculazioni

Osservano la crisi finanziaria di un’aristocratica famiglia inglese facendo mezzo passo di lato, quasi sullo sfondo. Lei, Vanessa Redgrave, la anziana matriarca del gruppo; lui, Franco Nero, maggiordomo caustico che si inciampa nei tappeti smadonnando in italiano. I due divi storici del cinema mondiale, 172 anni insieme, marito e moglie, appaiono in piccoli, piccolissimi ruoli tra un coro di ottimi attori britannici in The Estate, film diretto dal loro figlio Carlo Gabriel Nero e presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival 2025. Un curioso tentativo di raccontare in maniera efficacemente teatrale l’eterna bolla speculativa della finanza immobiliare, in un contesto come quello inglese dove l’aristocrazia terriera, ancora parte integrante della gerarchia sociale del paese dopo secoli di torti imposti a fasce sociali più deboli, viene a sua volta fregata dagli speculatori del rischio finanziario, gente spregiudicata che muove denaro altrui senza possederne alcuno e inventando valori gonfiati come favole per allocchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - The Estate, Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film diretto dal figlio tra aristocrazia e speculazioni

