The Beatles Anthology | su Disney+ l' essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia

Comingsoon.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 novembre coi primi tre episodi, seguiti il 27 e 28 dagli altri set, arriva The Beatles Anthology, in versione restaurata e ampliata, una delle docuserie più belle di sempre su una band di cui non sapremo mai abbastanza. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the beatles anthology su disney l essenziale docuserie in cui i fab four raccontano la propria storia

© Comingsoon.it - The Beatles Anthology: su Disney+ l'essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

The Beatles Anthology: su Disney+ l'essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia - Dal 26 novembre coi primi tre episodi, seguiti il 27 e 28 dagli altri set, arriva The Beatles Anthology, in versione restaurata e ampliata, una delle docuserie più belle di sempre su una band di cui n ... Come scrive comingsoon.it

the beatles anthology disneyThe Beatles Anthology, il trailer della docuserie di Disney+ - Ecco il trailer della docuserie musicale, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 26 novembre. Segnala ciakgeneration.it

The Beatles Anthology | Disney+ presenta il trailer della docuserie - La celebre docuserie The Beatles Anthology tornerà in una versione restaurata sulla piattaforma digitale di Disney+. Scrive universalmovies.it

Cerca Video su questo argomento: The Beatles Anthology Disney