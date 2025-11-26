The Bear 5 Jeremy Allen White parla del ritorno della serie | Sono molto legato a Carmy e al suo creatore

Jeremy Allen White si prepara a riprendere i panni di Carmy per la quinta stagione di The Bear, tra anticipazioni sul set, riflessioni sulla recitazione di personaggi reali e il delicato equilibrio tra vita privata, pressione mediatica e creatività culinaria. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua intensa interpretazione di Carmy, Jeremy Allen White sta per tornare con la quinta stagione di The Bear. Tra la passione per la cucina, le sfide del mestiere e un approccio consapevole alla fama, l'attore racconta come mantiene viva la scintilla della recitazione senza perdere il contatto con se stesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Bear 5, Jeremy Allen White parla del ritorno della serie: "Sono molto legato a Carmy e al suo creatore"

