The Batman 2 arrivano le conferme sui dettagli di set location e il ruolo di Robert Pattinson

Movieplayer.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del primo capitolo nel 2022, l'attesa per The Batman Parte 2 cresce: ci sono nuovi dettagli ufficiali sulle location e un cast pronto a tornare per continuare a raccontare le ombre di Gotham. Le riprese di The Batman Parte 2 ricevono alcuni importanti aggiornamenti ufficiali, rilasciati direttamente da Warner Bros. Studios: i nuovi dettagli riguardano le riprese, che inizieranno a gennaio 2026, e il ruolo confermato di Robert Pattinson, che ritorna nei panni del Cavaliere Oscuro. Primi dettagli sul set e le location di The Batman Parte 2 Secondo quanto riportato da Glasgow World, le riprese inizieranno il 1° gennaio 2026, con alcune location già esplorate, tra cui la Glasgow Cathedral e la stazione di Anderston. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

