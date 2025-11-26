Thailandia inondazioni nel sud | evacuazioni e danni

Le gravi inondazioni che hanno colpito il sud della Thailandia nei giorni scorsi hanno continuato a causare danni significativi alle città e alle province vicine al confine con la Malesia, rendendo necessarie evacuazioni. Nel distretto di Hat Yai strade e edifici allagati con automobili quasi sommerse. Ad alcuni residenti dei piani più alti sono stati forniti cesti di generi alimentari, calati con delle corde mentre erano in corso le evacuazioni in tutta la zona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, inondazioni nel sud: evacuazioni e danni

Altre letture consigliate

Devastanti inondazioni sono in atto in Thailandia Decine di morti e dispersi - facebook.com Vai su Facebook

#Thailandia, alluvione e inondazioni: almeno 13 morti e migliaia di persone bloccate Vai su X

Thailandia, inondazioni nel sud: evacuazioni e danni - (LaPresse) Le gravi inondazioni nel sud della Thailandia hanno continuato a causare danni significativi alle città e alle province vicine al ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Inondazioni Thailandia, salvata famiglia bloccata su un tetto: le immagini dal drone - (LaPresse) Le immagini, riprese da un drone, del salvataggio di una famiglia dal tetto della propria casa quasi sommersa a Hat Yai, nel sud ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Thailandia in ginocchio: alluvioni devastanti, città e case sommerse, migliaia di sfollati per le inondazioni - La città più colpita è Hat Yai, dove sono caduti 335 millimetri di pioggia, mai così tanti negli ultimi 300 anni ... Si legge su msn.com