Thailandia i bagagli volano in mare | turisti disperati sul ponte

Un pomeriggio di paura al largo della Thailandia, dove i passeggeri di una nave da crociera hanno assistito senza poter fare nulla ai loro bagagli che affondavano in mare. La situazione è precipitata durante una violenta tempesta, quando il capitano ha ordinato una brusca manovra per evitare un'onda anomala particolarmente alta. Il movimento improvviso ha fatto scivolare in acqua i trolley e le valigie stivati sui ponti esterni. In pochi secondi gli effetti personali dei passeggeri sono finiti tra le onde, mentre i turisti osservavano increduli la scena dal ponte, impotenti di fronte all’imprevisto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

