Thailandia e Indonesia travolte dal maltempo devastata l’isola di Sumatra | decine di morti e dispersi

(Adnkronos) – Violenti nubifragi hanno colpito Thailandia e Indonesia provocando inondazioni eccezionali e frane che hanno sommerso case, campi, strade e automobili. Decine le vittime e i feriti, mentre molte persone risultano disperse. Particolarmente colpita l'isola di Sumatra, dove le piogge torrenziali hanno innescato eventi alluvionali repentini e frane, determinando un bilancio provvisorio di almeno 10 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Baglietto Yachts amplia la sua presenza globale e sceglie AsiaMarine come rappresentante esclusivo per Hong Kong, Singapore, Thailandia e Indonesia. Un’alleanza che punta a raccontare il valore del design italiano a una regione sempre più interessata ai - facebook.com Vai su Facebook

Thailandia e Indonesia travolte dal maltempo, devastata l’isola di Sumatra: decine di morti e dispersi - Violenti nubifragi hanno colpito Thailandia e Indonesia provocando inondazioni eccezionali e frane che hanno sommerso case, campi, strade e automobili. Come scrive cn24tv.it