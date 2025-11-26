Thailandia e Indonesia travolte dal maltempo devastata l’isola di Sumatra | decine di morti e dispersi

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Violenti nubifragi hanno colpito Thailandia e Indonesia provocando inondazioni eccezionali e frane che hanno sommerso case, campi, strade e automobili. Decine le vittime e i feriti, mentre molte persone risultano disperse.  Particolarmente colpita l'isola di Sumatra, dove le piogge torrenziali hanno innescato eventi alluvionali repentini e frane, determinando un bilancio provvisorio di almeno 10 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

thailandia indonesia travolte maltempoThailandia e Indonesia travolte dal maltempo, devastata l’isola di Sumatra: decine di morti e dispersi - Violenti nubifragi hanno colpito Thailandia e Indonesia provocando inondazioni eccezionali e frane che hanno sommerso case, campi, strade e automobili. Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Thailandia Indonesia Travolte Maltempo