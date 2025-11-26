Tgr Pacchetti accelera dopo Milano tocca a Napoli un anno fra ascolti stabili nomine e progetti

26 nov 2025

A quasi un anno dal suo insediamento, interim assegnato dal 12 dicembre 2024, il Direttore della Tgr Roberto Pacchetti guarda al futuro e segue il rito ambrosiano. Parla molto con il suo staff di Direzione, lo Ascolta e lo coinvolge nelle decisioni più importanti, gira spesso le redazioni, rispetta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

