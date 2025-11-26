Testimonianze ricerca azioni presenta l’incontro sul butoh e lo spettacolo Le fumatrici di pecore

La giornata di giovedì 27 novembre si apre alle ore 17.30 al Celso - Istituto di Studi Orientali - Dipartimento di Studi Asiatici con l’incontro gratuito “Nello spazio vuoto. La disciplina del corpo e della mente nel teatro-danza giapponese n? e but?”, che vede la partecipazione della danzatrice. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

