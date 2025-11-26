Testaccio allarme bomba alla scuola De Amicis | evacuati studenti e personale

Roma, 26 novembre 2025 – Una telefonata anonima al 112, arrivata intorno alle 8.10 di questa mattina, ha segnalato la presenza di una bomba all’interno dell’istituto De Amicis, in via Galvani, nel quartiere Testaccio. I carabinieri della stazione Aventino e della compagnia Roma Centro sono intervenuti immediatamente, avviando le procedure previste. L’edificio scolastico è stato evacuato rapidamente: studenti, insegnanti e personale tecnico-amministrativo sono stati fatti uscire in strada e radunati in un’area di sicurezza. Le verifiche sono tuttora in corso. Nell’istituto stanno operando unità cinofile e artificieri dell’Arma, impegnati a controllare aule, corridoi e spazi comuni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it