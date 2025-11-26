Test Medicina il Ministero sgonfia lo scandalo | Foto online? Solo pochi casi su 160mila Nel mirino Napoli e Catania

Sembra sgonfiarsi, almeno parzialmente, il caso delle foto pubblicate online sui test di medicina. Il ministero dell'Università e della Ricerca, in base a quanto si apprende, ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

test medicina ministero sgonfiaTest di accesso a Medicina, ricognizione del Ministero: online 2 brutte copie su 160mila compiti - Le foto pubblicate sono riconducibili a prove effettuate nell’ateneo Federico II di Napoli e nell’Università degli Studi di Catania ... Si legge su msn.com

test medicina ministero sgonfiaTest di accesso a Medicina. Sui social le foto delle prove. Il Ministero: "Annullabili" - Ieri 55mila studenti hanno sostenuto l’esame che chiude il semestre aperto. Da quotidiano.net

