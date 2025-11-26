Test di medicina identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e Catania

Identificate le prime persone che durante il test di medicina hanno commesso degli illeciti: la situazione è delicata e grave ma il Miur vuole fare chiarezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Test di medicina, identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e Catania

