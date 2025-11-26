Test a medicina tra le le foto pubblicate sulle chat ci sono anche quelle dell' Università di Catania

Le foto circolate su chat e sul web delle prima prova del semestre filtro, al centro della riforma dell'accesso alle Facoltà di Medicina, sarebbero delle brutte copie dei test pubblicate alla fine.  È questo - a quanto scrive l'AdnKronos - il risultato delle indagini avviate dal ministero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

