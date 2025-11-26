Pazza Eccellenza. Non può essere diversamente. Ogni domenica cambia la testa della classifica. Ora c’è una sola squadra al comando: la Fermana. Che ha centrato una rimonta da sogno: sotto di tre gol nello scorcio iniziale di secondo tempo a Tolentino, è andata a vincere 3-4. Dietro alla capolista un trio di squadre. E anche qui non mancano le novità, con il Montefano che aggancia Urbania e Osimana. Già, l’Osimana. La squadra di Labriola strappa un punto dal difficile campo di Urbino. Rischiando un paio di volte, un palo per i locali nel primo tempo e un salvataggio sulla linea di Pagliarini nella ripresa, ma andando anche vicina al gol in due-tre occasioni (ad Alessandroni è stata annullata anche una rete). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terzo ko per Fabriano. Osimana, punto prezioso