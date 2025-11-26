Terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno al Castello Doria ad Angri | l' appuntamento

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sulla riabilitazione del paziente amputato, in occasione del terzo congresso dellOrdine dei Fisioterapisti di Salerno che si terrà presso il Castello Doria ad Angri il 29 novembre a partire dalle ore 8.30. La giornata di lavoro e formazione è stata organizzata in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

