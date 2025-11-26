Terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno al Castello Doria ad Angri | l' appuntamento
Riflettori puntati sulla riabilitazione del paziente amputato, in occasione del terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno che si terrà presso il Castello Doria ad Angri il 29 novembre a partire dalle ore 8.30. La giornata di lavoro e formazione è stata organizzata in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il paziente amputato, dalla gestione del dolore al reinserimento sociale. La sfida del fisioterapista. La riabilitazione del paziente amputato al centro del terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno che si terrà presso il Castello Doria ad Angri il 29 - facebook.com Vai su Facebook
Il paziente amputato, la sfida del fisioterapista - La riabilitazione del paziente amputato al centro del terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno che si terrà presso il Castello Doria ad ... Da msn.com