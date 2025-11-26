Terzo bando della Regione a sostegno degli operatori del settore del riccio di mare

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha pubblicato il terzo bando di sostegno economico dedicato agli operatori del settore del riccio di mare per le annualità 2023 e 2024, un passaggio che rafforza la continuità del percorso avviato con i primi due avvisi del 2025 e che conferma, ancora una volta, quanto il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

terzo bando regione sostegnoTerzo bando della Regione a sostegno degli operatori del settore del riccio di mare - Con questo nuovo avviso si apre uno spazio di tutela anche per quei lavoratori che fino a oggi non avevano avuto alcuna possibilità di ottenere un ristoro economico per il periodo di fermo forzato ... Secondo brindisireport.it

terzo bando regione sostegnoSette milioni per gli impianti irrigui piemontesi: la Regione amplia il bando e promette più sostegno - Aumentata di tre milioni la dotazione per i progetti idrici: oltre cinquanta imprese agricole potranno accedere ai finanziamenti ... Da giornalelavoce.it

Bando Pubblico 2023 per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di Promozione ... - 298 dell'11 aprile 2023 è stato rettificato l'Allegato 5 modello 3 - Come scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Terzo Bando Regione Sostegno