Inter News 24 Arrivano novità sulla terza maglia Inter 2026-27, che sarà ispirata a quella della vittoria in Coppa Uefa del 98. Ecco quando è previsto il lancio. La prossima stagione sarà ancora lontana, ma arrivano già succosi dettagli sulle divise future dei nerazzurri. La possibile terza maglia dell’Inter per la stagione 202627, griffata Nike, sarà un nostalgico omaggio a un momento storico del club. Secondo le informazioni raccolte da Footyheadlines, il nuovo kit si ispirerà alla divisa che vide i meneghini alzare al cielo la Coppa UEFA nel 1998, trascinati dalle prodezze del leggendario attaccante brasiliano Ronaldo, il Fenomeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Terza Maglia Inter, sarà ispirata a quella del ’98. Ecco quando è previsto il lancioTerza Maglia InterTerza Maglia Inter, sarà ispirata a quella del ’98. Ecco quando è previsto il lancio