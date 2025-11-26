Terrifier | The ARTcade Game quando il gore incontra il beat ’em up vecchia scuola

Il videogioco ufficiale di “Terrifier” mescola beat ’em up retrò e violenza splatter: ecco cosa sapere su prezzo, piattaforme e dove acquistarlo. Quando un titolo su carta sembra fatto apposta per nostalgici della sala giochi — sangue, motoseghe, pixel art e un clown demenziale come protagonis­ta — le probabilità che attiri l’attenzione di chi ama l’horror e il retrogaming sono alte. È quello che succede con Terrifier: The ARTcade Game, già disponibile per PC e console: un beat ’em up 2D violento, vecchia scuola, con spirito da “calci nel sedere e sangue pixelato”. Una dose massiccia di retro-horror e caos. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Terrifier: The ARTcade Game, quando il gore incontra il beat ’em up vecchia scuola

