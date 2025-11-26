Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha avanzato la richiesta di una condanna a 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera. Il caso ha avuto un notevole impatto mediatico e sociale, diventando un punto di riferimento nel dibattito sull’uso legittimo delle armi e sulla gestione della sicurezza urbana da parte degli amministratori locali. Numerosi esponenti politici, associazioni della società civile e cittadini hanno espresso opinioni divergenti sulla vicenda, sottolineando la necessità di regolamentare in modo più stringente le modalità di intervento degli amministratori armati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Terremoto nella politica italiana, chiesti 11 anni per l'ex assessore: accuse pesanti