Terremoto Amiu il cda si dimette in blocco Salis | Avviato un percorso di rinnovamento
Amiu, colpo di scena al termine di una riunione del board: si dimettono il presidente Raggi e i consiglieri di amministrazione. La sindaca Salis: “Ora ci attendono nuove sfide”. Prime ipotesi per i componenti del futuro organismo: Damonte e Chiantia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il terremoto di #Amt, che ha acuito una condizione di crisi già grave, ha portato alla sospensione della direttrice generale, ex presidente, Ilaria Gavuglio. Sul tema è intervenuto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha “teso” una mano al Comune di - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto anche in Amiu, si dimette il consiglio di amministrazione - Salis: "Decisione nel percorso di rinnovamento dell'azienda". Secondo msn.com
Genova, si dimette l'intero consiglio di amministrazione di AMIU - Il Cda era composto dal presidente Giovanni Battista Raggi e dai consiglieri Simona Gagino, Antonio Oppicelli, ... Da virgilio.it
Amiu choc: si dimette in blocco il CdA, accelerazione improvvisa sul rinnovo dei vertici - Il mandato sarebbe comunque scaduto in primavera, essendo stato nominato tre anni fa dalla precedente amministrazione di centrodestra ... Secondo telenord.it