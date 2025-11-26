Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.2 alle 21.08 nel Golfo di Pozzuoli

Scossa di 2.2 di magnitudo alle 21.08 di questa sera, al largo del Golfo di Pozzuoli. "L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato" spiega il Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Terremoto avvertito a Napoli e Pozzuoli, "concluso sciame sismico nei Campi Flegrei" - facebook.com Vai su Facebook

#JuornoScossa di magnitudo 3.3 nei Campi Flegrei alle 23:21 (UTC+1) del 25 novembre, percepita nettamente nei comuni flegrei. Epicentro a 3 km di profondità. juorno.it/terremoto-ai-c… #Terremoto #CampiFlegrei #INGV #Napoli #Sismologia #Juorno Vai su X

Ai Campi Flegrei uno sciame sismico nella serata di ieri: registrati 31 terremoti - Sono state 31 le scosse di terremoto registrate nella tarda serata di ieri ai Campi Flegrei: la più significativa ha avuto una magnitudo di 3 ... Scrive fanpage.it

Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.3: la terra trema in tutta l'area - A rilevarlo, ad una profondita' di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ... Segnala tg24.sky.it

Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Segnala msn.com