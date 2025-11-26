Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.2 alle 21.08 nel Golfo di Pozzuoli

Scossa di 2.2 di magnitudo alle 21.08 di questa sera, al largo del Golfo di Pozzuoli. "L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato" spiega il Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

