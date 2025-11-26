Terremoto ai Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 3.3 avvertita anche a Napoli
Scossa ai Campi Flegrei alle 23.21 di magnitudo 3.3. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta l’area felregre. Altre scosse si sono poi susseguite di minore intensità. L’INGV comunica che si tratta di uno sciame sismico. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa sera, martedì 25 novembre, nell’area dei Campi Flegrei.Secondo i dati comunicati . 🔗 Leggi su 2anews.it
