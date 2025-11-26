Terremoto a Napoli di magnitudo 3.3 nuova scossa nella zona di Pozzuoli

26 nov 2025

Nuovo terremoto a Napoli di magnitudo 3.3 alle 23.21. Le precedenti scosse Sabato 22 novembre c'erano state altre due forti scosse a distanza di pochi secondi. Segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

terremoto a napoli di magnitudo 33 nuova scossa nella zona di pozzuoli

© Ilmessaggero.it - Terremoto a Napoli di magnitudo 3.3, nuova scossa nella zona di Pozzuoli

