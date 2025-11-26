Terremoto a Napoli di magnitudo 3.3 nuova scossa nella zona di Pozzuoli
Nuovo terremoto a Napoli di magnitudo 3.3 alle 23.21. Le precedenti scosse Sabato 22 novembre c'erano state altre due forti scosse a distanza di pochi secondi. Segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
45 anni dal terremoto del 23 novembre 1980. Casola di Napoli ricorda le 9 vittime e si stringe alle loro famiglie. La memoria ci unisce nel silenzio e nel rispetto. - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto nei Campi Flegrei, scossa magnitudo 3 avvertita anche a Napoli Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.3 avvertita anche a Napoli - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa sera, martedì 25 novembre, nell’area dei Campi Flegrei. Riporta 2anews.it
Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa di magnitudo 3.3 avvertita da Bacoli a Napoli - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. msn.com scrive
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3 oggi alle 18:55, avvertita tra Napoli e Pozzuoli - Scossa di terremoto alle 18:55 di oggi, 22 novembre, avvertita ai Campi Flegrei. Si legge su fanpage.it