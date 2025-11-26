Terni lutto in diocesi per la morte di padre Ennio Tiacci
La diocesi di Terni, Narni e Amelia si unisce al cordoglio della famiglia dei Frati Minori Cappuccini per la morte di Padre Ennio Tiacci. Già Provinciale dei Cappuccini dell’Umbria per diversi anni, è stato parroco della Parrocchia del Sacro Cuore a Terni alla fine degli anni Novanta e dal 2007. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
