Terna Moody’s alza il rating di lungo termine da Baa2 a Baa1 Balzo anche del rating del debito subordinato
Moody’s Rating ha comunicato di aver rivisto positivamente il rating di lungo termine di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna), alzandolo da “Baa2” a “Baa1”, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana. Il rating di breve termine è stato confermato a “Prime-2”. Contestualmente, Moody’s ha innalzato da “Ba1” a “Baa3” (investment grade) anche il rating del debito subordinato di Terna (“ibrido”). L’agenzia ha modificato l’outlook di Terna da positivo a stabile. La revisione del rating da parte dell’agenzia fa seguito al recente upgrade del rating assegnato alla Repubblica Italiana e conferma ulteriormente il solido profilo finanziario di Terna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
